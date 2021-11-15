В Хабаровске обновят несколько десятков остановок
Фото: Администрация Хабаровска
В Хабаровске на нескольких десятках остановок до конца года поставят новые павильоны, которые будут служить защитой от непогоды для горожан, сообщили в администрации города.
- Между администрацией города и УФСИН был заключен контракт на изготовление и поставку 47 остановочных павильонов. Из них 32 - с боковыми стенками из профлиста, 15 - сочетание металла со стеклом. Перечень остановок, где в этом году будут установлены новые конструкции, формировался с учетом мнений жителей города и по обращениям комитетов по управлению районами, - рассказал начальник отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Дмитрий Чеверда.
В новых остановочных пунктах устанавливаются антивандальные урны. Поэтому в администрации рассчитывают, что горожане проявят сознательность и не будут пытаться сломать конструкцию.
На сегодняшний день первый десяток остановок уже обновлен. Остальные появятся в течение месяца. Отмечается, что список мест, где будут установлены павильоны, формируют жители города.
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