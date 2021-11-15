Михаил Дегтярев обратил внимание на проблемы с рыбой у малочисленных народов Севера края

Коренные народы Севера, проживающие в Амурском, Нанайском и Хабаровском районах не успели заготовить свое традиционное питание Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Малочисленные народы Севера Хабаровского края остались без привычной им пищи. Как сообщил глава региона Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале, путина в этом году стала самой сложной за шесть лет.

Для сравнения, в 2015 году в Хабаровском крае добыли 25 тысяч тонн рыбы. В этом году получилось добыть всего около шести тонн. Коренные народы Севера, проживающие в Амурском, Нанайском и Хабаровском районах, не успели заготовить свое традиционное питание.

В связи с этим зампред правительства края по соцвопросам Вадим Сабуров поручил организовать адресную помощь малоимущим и социально незащищенным жителям из категории коренных малочисленных народов Севера и предложил ввести ограничения промысла лососевых пород рыб, чтобы сохранить их популяцию в Амуре.

- То, что люди не смогли из-за низких объемов подхода лососевых обеспечить себе запасы, для них - серьезная проблема. С заботой о людях нам надо эту проблему решить, - написал в своем телеграм-канале глава региона Михаил Дегтярев.