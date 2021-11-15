В Смидовичском районе ЕАО загорелся движущийся поезд

В Смидовичском районе ЕАО загорелся грузовой состав Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В Смидовичском районе ЕАО загорелся грузовой состав. Движущийся поезд начал гореть, когда приближался к станции Ин.

Машинист вынужденно остановил биробиджанский поезд. Вагон, над которым сформировались клубы дыма, отцепили и переместили на тупиковый путь.

- На место происшествия были отправлены пожарные из пожарно-спасательной части №5. Возгорание на биробиджанском поезде было ликвидировано. Пассажирские поезда задерживать не пришлось, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Сотрудники отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Смидовичскому району устанавливают причину возгорания и причиненный пожаром ущерб.