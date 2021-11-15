В Хабаровске наполовину завершена реконструкция площади Блюхера

Несмотря на наступление холодов, работа на площади продолжается Фото: Администрация Хабаровска

Ремонт на площади Блюхера наполовину завершен. Скоро там появится зона отдыха для взрослых и детей.

- Для детей появится игровое оборудование: ручей с задвижками для распределения воды, сторожевая башня, качели и карусели. Будет обустроено несколько дорожек для прогулок. Для молодежи появится площадка для занятий воркаутом, - рассказал Денис Тименев, начальник участка.

Несмотря на наступление холодов, работа на площади продолжается. Там доделывают фундамент подпорной стены - элемент архитектурного дизайна. На площади появится кафе. Весной здесь подключат насосную станцию, которая позволит создать искусственный ручей.

- Хабаровчане очень просили привести в порядок эту зону отдыха. После ремонта объект можно будет назвать изюминкой района. На площади появится несколько площадок для детей и взрослых, - рассказал Роман Волков, начальник отдела благоустройства комитета по управлению Центральным районом.

Работы по реконструкции площади Блюхера начались в августе этого года. Ремонт ведется без участия бюджетного финансирования.

- Реконструкция завершится летом следующего года. Возможно, получится успеть до 31 мая - Дня основания Хабаровска, - рассказали в администрации города.