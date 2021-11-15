В Хабаровском крае маломобильные пожилые люди смогут вакцинироваться, не выходя из дома

Вакцинация на дому доступна только маломобильным жителям Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре Фото: Иван МАКЕЕВ

У пожилых людей Хабаровского края появилась возможность оформить заявку на вакцинацию на дому. Они могут обратиться по номеру телефона горячей линии 122.

Вакцинация на дому доступна только маломобильным жителям Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, возраст которых более 60 лет.

- Вакцинироваться на дому могут только те пожилые люди, которые самостоятельно не выходят из дома. Многие пенсионеры ошибаются, думая, что любой желающий может вызвать бригаду на дом. Из-за этого горячая линия перегружена, - рассказали в пресс-службе краевого минздрава.

Также в ведомстве отметили, что записываться на прививку следует в поликлинике, а не по номеру горячей линии. Мобильные пункты вакцинации работают без записи.