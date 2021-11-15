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Происшествия15 ноября 2021 6:49

В биробиджанском СИЗО загорелась одна из камер для осужденных

В помещении был оставлен включенный в сеть кипятильник
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В Биробиджане горело исправительное учреждение

В Биробиджане горело исправительное учреждение

В Биробиджане горело исправительное учреждение. Причиной пожара стал оставленный без присмотра кипятильник.

После того как в СИЗО сработала пожарная сигнализация, сотрудники эвакуировали людей из помещений, наполненных дымом.

- Пожар произошел в одной из камер для осужденных. Его площадь составила четыре квадратных метра. Во время возгорания в камере никого не было. Никто не пострадал, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Причиненный пожаром ущерб устанавливается сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Биробиджану.