В биробиджанском СИЗО загорелась одна из камер для осужденных

В Биробиджане горело исправительное учреждение

В Биробиджане горело исправительное учреждение. Причиной пожара стал оставленный без присмотра кипятильник.

После того как в СИЗО сработала пожарная сигнализация, сотрудники эвакуировали людей из помещений, наполненных дымом.

- Пожар произошел в одной из камер для осужденных. Его площадь составила четыре квадратных метра. Во время возгорания в камере никого не было. Никто не пострадал, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Причиненный пожаром ущерб устанавливается сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Биробиджану.