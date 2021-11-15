В Комсомольске-на-Амуре осужденные слепили снеговика

В следственном изоляторе №2 Комсомольска-на-Амуре прошел праздник «Здравствуй, зима!». Фото: УФСИН России по Хабаровскому краю

В следственном изоляторе №2 Комсомольска-на-Амуре прошел праздник «Здравствуй, зима!» В нем поучаствовали 11 осужденных, представители отряда хозяйственного обеспечения учреждения. Они слепили большого снеговика.

- Снеговик, которого слепили в СИЗО, получился выше среднего роста взрослого человека. Первый снегопад пошел на пользу психоэмоциональному состоянию осужденных, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю.

Снежную бабу раскрасили акварельными красками. В завершение праздника осужденные сделали совместную фотографию.