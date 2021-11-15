Сотрудница МЧС Хабаровского края совмещает работу с неженскими увлечениями

Сотрудница МЧС Хабаровска Нина Шевчук совмещает работу с интересным хобби Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сотрудница МЧС Хабаровска Нина Шевчук совмещает работу с интересным хобби. В выходные она предпочитает охотиться и рыбачить.

- Я увлекаюсь рыбалкой по горным рекам вот уже более 15 лет. Меня завораживает красота таежных пейзажей и таинственность горной реки. Особенно радует, когда попадаются зачетные экземпляры ее обитателей, естественно, на удочку, - поделилась впечатлениями Нина Шевчук.

Однажды в реке Манома женщина поймала «речного леопарда» - рыбу ленок. В момент рыбацкого триумфа сотрудница МЧС сделала фото, с которым теперь участвует в конкурсе. За звание победительницы борются жительницы Сахалина, Магадана, Камчатки, Приморья, Хабаровского края и Амурской области.

Проголосовать за Нину Шевчук можно по ссылке: https://t.me/rybakidv/6888 . Ее порядковый номер в конкурсе - 4. Голосование пройдет до 22:00 15 ноября.