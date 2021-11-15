Пробки в Хабаровске: рассказываем, где придется постоять вечером понедельника

15 ноября сервис Яндекс.Пробки оценил дорожную ситуацию на пять баллов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровске неделя началась с пробок. 15 ноября сервис «Яндекс.Пробки» оценил дорожную ситуацию на пять баллов.

Небольшой затор образовался по улице Флегонтова. Он начинается от пересечения с Байкальской улицей и завершается на перекрестке с Краснореченской.

Недлинная пробка образовалась и по улице Калараша. Там хабаровчанам придется постоять от пересечения с улицей Королева. Затор завершается также при повороте на Краснореченскую.

Хабаровчанам, чей путь домой проложен через улицу Лейтенанта Орлова, придется набраться терпения. Пробка там начинается в районе остановки «Облачный переулок». Заканчивается столпотворение машин на пересечении с Волочаевской, на которой также образовалась пробка.

Недлинная пробка по Волочаевской начинается от перекрестка с Уссурийской улицей и завершается на пересечении с Ленина.

Затор на Промышленной улице длится от здания Дальневосточного художественного фонда до перекрестка с Карла Маркса.