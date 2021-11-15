В Хабаровском крае открыли отремонтированный мост через реку Нижняя Патха

В Николаевском районе отремонтировали мост через реку Нижняя Патха Фото: Правительство Хабаровского края

В Николаевском районе отремонтировали мост через реку Нижняя Патха. На это из краевого бюджета было выделено 19 миллионов рублей.

С 2019 года жители района были вынуждены пользоваться объездной дорогой.

- Ремонт моста начался 10 сентября. Там были установлены новые ряжевые опоры, уложен настил, сделано перильное и барьерные ограждения. На подходе к мосту отработаны откосы, - рассказали в администрации района.

Глава Николаевского района Анатолий Леонов отметил, что введение моста в эксплуатацию было бы невозможно без финансовой помощи, которая была оказана по поручению Михаила Дегтярева.

- У нас запланировано еще несколько значимых строек. Среди них центр культурного развития, центр детского творчества, а также площадки для технических видов спорта, - отметил Анатолий Леонов.