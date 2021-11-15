Погода в Хабаровске 16 ноября 2021: без осадков Фото: Иван МАКЕЕВ

16 ноября в Хабаровске осадков не ожидается. В светлое время суток столбики термометров будут показывать около -4 до -2 градусов, а ночью опустятся до отметки в -12 градусов. Скорость юго-западного ветра составит 9-14 метров в секунду.

На юге края синоптики прогнозируют небольшой снег. Днем ожидается от -4 до +1 градуса. Ночью - от -13 до -8. Скорость юго-западного ветра составит до 11 метров в секунду.

В центральных районах без существенных осадков. В течение дня столбики термометров покажут от -10 до +1 градуса. Ночью похолодает до -27. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 2-13 метров в секунду.

На севере региона возможен небольшой снег. Днем будет от -11 до -5 градусов. Ночью - от -17 до -10. Ветер различных направлений будет дуть со скоростью от 7 до 13 метров в секунду с порывами до 20 метров.

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