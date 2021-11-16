В Хабаровском крае растет летальность от коронавируса
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Число зараженных коронавирусом в Хабаровском крае остается стабильно высоким. За минувшие сутки наличие инфекции подтвердилось у 516 человек.
Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 372, в Бикинском районе - 41, в Лазо - 31, в Николаевском - 29, в Хабаровском - 22, в Ванинском - 18. Единичные случаи заражения также встречаются на остальной территории.
- Выздоровели 158 жителей края, 46 находятся в тяжелом состоянии, 33 подключены к аппаратам ИВЛ. Семеро скончались, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2567 коек для ковид-больных. Свободны 300.
КОНКРЕТНО
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 101 510 случаев коронавируса;
90 248 человек выздоровели;
10 297 находятся на лечении (2267 в стационаре, амбулаторно 8030);
Скончалось 965 человек.
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