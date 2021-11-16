В Хабаровском крае накрыли канал поставки героина Фото: МВД России

В Хабаровском крае сотрудники ФСБ накрыли работу канала поставки героина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как стало известно, запрещенные вещества на территорию региона пытались провезти двое мужчин. Крупная партия наркотика находилась в их машине, о чем заранее знали правоохранители.

В итоге поставщиков задержали в краевой столице с поличным. При себе у них находились два килограмма «дури».

Решением суда оба курьера получили по шесть лет колонии строгого режима.

В ведомстве отметили, что сейчас ведется расследование в отношении еще одного наркодилера. В Хабаровске задержан мужчина 29 лет. В отношении него возбуждено дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере».

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