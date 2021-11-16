Осенний призыв в Хабаровске продлится до 31 декабря Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске полным ходом идет осенняя призывная кампания. Она продлится до 31 декабря, и за ее время на службу поступят 405 человек, сообщили в администрации города.

В каждом районе города установлен план набора новоиспеченный бойцов. Так, например, для Кировского и Краснофлотского районов он составляет 110 человек.

— Осенняя призывная кампания ведется без существенных нареканий. Большую совместную работу по поиску граждан, уклоняющихся от призыва, ведет администрации города совместно с военными комиссариатами. Всего проведено 53 рейдовых мероприятия, в рамках которых обнаружен 51 человек. Им вручены повестки, — рассказал заведующий сектором управления по делам молодежи и социальным вопросам Семен Панюшкин.

Он также отметил, что в военкоматах соблюдаются все антиковидные меры. У молодых людей на входе измеряют температуру. Так же все в обязательном порядке носят маски.

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