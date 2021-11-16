Путин поручил Минтрансу рассмотреть вопрос о круглогодичной работе трассы «Колыма» Фото: Правительство Хабаровского края

Президент РФ Владимир Путин поручил Минтрансу России рассмотреть вопрос обеспечения к 2030 году круглогодичного транспортного сообщения на трех российских автодорогах. В списке «Колыма», «Лена» и «Вилюй».

Решение вынесено по итогам заседания президиума Госсовета РФ и опубликовано на сайте Кремля.

Доклады необходимо предоставить до 30 июня 2022 года и до 30 июня 2023 года. Ответственный - Виталий Савельев.

Автодороги соединяют регионы Сибирского Федерального округа и Дальнего Востока. По ним осуществляются основные перевозки промышленных грузов, реализуются экономические и административные связи.

Трасса «Колыма» является единственной дорогой, соединяющей восточную часть Якутии, западную и центральную части Магаданской области, обеспечивает выход на побережье Тихого океана.

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