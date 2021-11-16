Юрий Трутнев заявил о низких темпах вакцинации в Хабаровском крае и ЕАО Фото: Олег ЗОЛОТО

Полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил о низких темпах вакцинации населения в Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Кроме того, полпред отметил, что за последнее время в ДФО выросли все ранее установленные максимальные значения по числу заболевших в сутки, пишет ТАСС.

- Нам нужно привить не менее 80% взрослого населения. Несмотря на наличие вакцины и все принимаемые меры, пока необходимые показатели вакцинации не достигнуты. Сейчас полный курс вакцинации завершили не более чем 2,67 миллиона человек или 53% от плана. Наихудшие показатели по вакцинации показывают Хабаровский край, Еврейская автономная область и Приморский край, — сказал Юрий Трутнев.

Помимо этого он пообещал дальневосточным губернаторам, что если на их территориях не будут соблюдаться ковидные ограничения, вопрос о качестве работы управленцев будут поднимать на уровне президента страны.

- Мне кажется, что вы обращаете внимание на то, что практически еженедельно на уровне президента России обсуждаются вопросы вакцинации и борьбы с коронавирусом. Будете в этом направлении плохо работать, выводы тоже будут делаться на этом же уровне, - заявил полпред.

Напомним, что в Хабаровском крае от ковида привилось только 428 427 человек. Лишь 383 310 от этого числа полностью завершили вакцинацию.

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