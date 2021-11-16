Названы самые редкие имена для новорожденных жителей Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае в октябре появились на свет свыше тысячи детей. Из них подавляющее большинство в столице региона. В комитете по делам ЗАГС традиционно поделились самыми редкими и самыми популярными именами.

Мальчиков родилось на семь больше, чем девочек: 595. У маленьких представителей сильного пола самыми популярными именами стали Михаил и Артем. Также нередко мальчишек называют Александрами, Максимами, Дмитриями, Романами, Макарами, Богданами, Тимофеями и Тимурами. В списке редких имен: Артемий, Василий, Иннокентий, Леон, Марат, Маркус, Меркурий, Мирослав, Радислав, Родион, Спартак, Эмиль, Ян.

У девочек в тройку лидеров по популярности по-прежнему входят Милана, Алиса и София.

- Реже девочек стали называть Верониками, Аринами, Варварами и Ксениями. Зато в октябре текущего года были зарегистрированы такие редкие имена как: Ада, Анжелика, Анита, Венера, Валентина, Вилена, Виолетта, Лидия, Люси, Маруся, Мелисса, Мила, Ника, Пелагея, Руслана, Эвелина, Элеонора и Эммилия, - отметили в комитете.

В ведомстве сообщили, что всего за 10 месяцев в регионе родилось 11177 малышей.

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