В Хабаровске задержали строителя-мошенника Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске задержали мошенника, который выманил у местной жительницы свыше 200 тысяч рублей. Он пообещал женщине поставить материалы для строительства дома, но так и не сделал этого, сообщили в ГУ МВД региона.

— Сотрудники уголовного розыска задержали 37-летнего подозреваемого. Похищенные деньги фигурант потратил на собственные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Задержанному грозит до пяти лет заключения. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Полицейские сейчас выясняют, причастен ли мужчина к другим аналогичным преступлениям.

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