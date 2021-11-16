В Хабаровске разыскивают водителя, сбившего пешехода Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске сотрудники ГИБДД разыскивают водителя, который скрылся места ДТП. Накануне он сбил женщину, которая была госпитализирована с тяжелыми травмами.

— Около трех часов дня 15 ноября водитель в районе дома 26А по улице Покуса допустил наезд на пешехода, которая пояснила, что автомобиль двигался задним ходом в районе парковочного кармана, — рассказали в ведомстве.

Пострадавшая 1940 года рождения была доставлена в больницу. У нее сломаны кости таза и левой руки, травмирована голова. Сейчас пострадавшая в реанимации.

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