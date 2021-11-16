В Хабаровске неплательщикам отключат горячую воду и электроснабжение

В Хабаровске без горячей воды могут остаться более 14 тысяч неплательщиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровске без горячей воды могут остаться более 14 тысяч неплательщиков. У тех хабаровчан, которые накопили большие долги за электроэнергию и отопление, Хабаровскэнергосбыт, вместе с сетевыми и управляющими компаниями, уже начал отключать горячее водоснабжение.

- В этом месяце 8750 человек получили уведомления о том, что могут остаться без горячей воды из-за внушительных долгов. 5612 жителей города узнали, что могут остаться без электроснабжения, - рассказали в пресс-службе Хабаровскэнергосбыта.

Большинство хабаровчан, получивших уведомления, погасили задолженность, которая в общей сложности составила 96,9 миллионов рублей.

Те, кто продолжил игнорировать требования закона, лишатся доступа к энергоресурсам.

КОНКРЕТНО

Адреса, по которым будет проводиться отключение горячего водоснабжения и электроэнергии, можно узнать на сайте Хабаровскэнергосбыта.

Узнать сумму задолженности можно по номеру телефона Информационного центра ПАО «ДЭК» 75-98-00, а также по номеру телефона Контакт-центра ПАО «ДЭК» 8-800-234-77-77 (звонок бесплатный).