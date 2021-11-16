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Происшествия16 ноября 2021 5:51

Комсомольчанка получила срок за ложный донос об изнасиловании

Сообщив об изнасиловании, женщина хотела отомстить обидчикам
Анастасия НУРАДИЛОВА
Комсомольчанка получила срок за ложный донос об изнасиловании

Комсомольчанка получила срок за ложный донос об изнасиловании

Фото: Артем КИЛЬКИН

Жительница Комсомольска-на-Амуре получила наказание в виде лишения свободы условно из-за ложного доноса об изнасиловании.

- На комсомольчанку было возбуждено уголовное дело по третьей части статьи 306 УК РФ – «Заведомо ложный донос о совершении преступления, связанного с искусственным созданием доказательства обвинения», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

В августе этого года женщину избили и обокрали – преступники отняли у нее золотые украшения. Тогда комсомольчанка решила отомстить нападавшим. Она разорвала на себе белье, испачкала одежду грязью и сообщила сотрудникам полиции об изнасиловании.

Женщине пришлось признаться во лжи под давлением улик. Тогда она рассказала полицейским, что случилось на самом деле.

- Комсомольчанке назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно. Испытательный срок составит 6 месяцев. В течение этого времени женщина должна доказать, что исправилась, - пояснили в надзорном ведомстве.