Комсомольчанка получила срок за ложный донос об изнасиловании Фото: Артем КИЛЬКИН

Жительница Комсомольска-на-Амуре получила наказание в виде лишения свободы условно из-за ложного доноса об изнасиловании.

- На комсомольчанку было возбуждено уголовное дело по третьей части статьи 306 УК РФ – «Заведомо ложный донос о совершении преступления, связанного с искусственным созданием доказательства обвинения», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

В августе этого года женщину избили и обокрали – преступники отняли у нее золотые украшения. Тогда комсомольчанка решила отомстить нападавшим. Она разорвала на себе белье, испачкала одежду грязью и сообщила сотрудникам полиции об изнасиловании.

Женщине пришлось признаться во лжи под давлением улик. Тогда она рассказала полицейским, что случилось на самом деле.

- Комсомольчанке назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно. Испытательный срок составит 6 месяцев. В течение этого времени женщина должна доказать, что исправилась, - пояснили в надзорном ведомстве.