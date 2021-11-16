Исследование МегаФона: интерес хабаровчан к распродажам вырос в 1,5 раза. Фото: МегаФон.

С 11 по 12 ноября мобильный интернет-трафик и число посетителей в онлайн-магазинах выросли в полтора раза по сравнению с предыдущей акцией в 2020 году.

Маркетплейсы стали главным местом притяжения всех любителей скидок: за время распродажи их посетили 48% интернет-пользователей края. Наибольший прирост покупателей у AliExpress – аудитория маркетплейса в период акции увеличилась на 52% по сравнению со средним днем ноября. На втором месте расположился Wildberries с ростом в 23%. Тройку лидеров замкнул Ozon с показателем в 17%.

Одежда и обувь возглавили рейтинг популярных товаров – этой категорией интересовались почти 48% хабаровчан, совершающих покупки. Бытовой технике и электронике отдавали предпочтение 15% интернет-пользователей, книгам и товарам для спорта – по 7%, далее следуют товары для детей, на которые пришлось 5%.

Как и в прошлом году, активнее «шопились» представительницы прекрасной половины общества. Женщины израсходовали почти в полтора раза больше мобильного интернет-трафика в онлайн-магазинах, чем мужчины.

Больше других в стране покупки совершали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Уфы, Казани и Тюмени, при этом южные регионы России продемонстрировали самый высокий рост интереса к онлайн шопингу.