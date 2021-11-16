Михаил Дегтярев лично доставил продукты хабаровчанину в рамках акции «Мы вместе» Фото: Правительство Хабаровского края

Глава региона Михаил Дегтярев принял участие во всероссийской акции «Мы вместе». В Хабаровском крае проект реализуется на базе волонтерского центра КГАУ «Краевой центр молодежных инициатив».

- Появилось желание стать волонтером и помочь тем, кто нуждается, - прокомментировал свою позицию губернатор края.

Михаил Дегтярев прошел подробный инструктаж и отправился к пенсионеру и инвалиду по зрению Владимиру Петрову, который обратился к волонтерам за помощью. Глава региона лично доставил хабаровчанину продукты.

- Призываю своих коллег, зампредов правительства края, руководителей органов исполнительной власти, глав муниципалитетов, депутатов, тоже поучаствовать в акции «Мы вместе». Ведь чтобы помочь тем, кто нуждается, нужно немного времени, - сказал Михаил Дегтярев.

Глава региона поддерживал волонтерство до начала политической карьеры. Он неоднократно принимал участие в различных благотворительных акциях и работе общественных движений. В акции «Мы вместе» губернатор края поучаствовал во второй раз. В прошлом году он лично отработал несколько заявок от хабаровчан.