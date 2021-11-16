В Хабаровске появился еще один мобильный пункт вакцинации Фото: Лада ДУДАРОВА

В краевой столице открылся новый мобильный пункт вакцинации. Он будет работать в Краснофлотском районе в здании кинотеатра «Хабаровск». Там жители города смогут привиться тремя видами вакцины - «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

- Вакцинация проходит в два этапа. Сначала пациентам ставят первый компонент вакцины, затем, на 21 день, второй компонент, - пояснили в краевом минздраве.

Новый мобильный пункт вакцинации расположен на первом этаже кинотеатра «Хабаровск». График работы в будни с 12 до 19 часов. В выходные – с 11 до 18. В понедельник пункт не работает.

КОНКРЕТНО

Ознакомиться с расписанием и адресами пунктов вакцинации можно на официальном сайте министерства здравоохранения Хабаровского края.