В Совгавани угонщик автомобиля пытался скрыться и бросил машину в лесополосе

Брошенный автомобиль со следами взлома был обнаружен в лесополосе Фото: Росгвардия

В Советской Гавани задержали угонщика автомобиля. Сотрудникам Росгвардии пришлось преследовать машину. Злоумышленник не реагировал на требования остановиться и попытался скрыться в частном секторе.

Брошенный автомобиль со следами взлома был обнаружен в лесополосе. Там же нашли угонщика.

Напомним, 18-летний житель Совгавани ночью угнал машину Toyota Sprinter, которая была припаркована около дома по улице Пугачева.

- Молодой человек задержан. При задержании выявлены явные признаки алкогольного опьянения. У парня уже была судимость, - рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю.

Угонщик был передан сотрудникам ДПС. Следственно-оперативная группа проводит проверку на месте задержания.