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Общество16 ноября 2021 7:26

В Хабаровске отремонтировали тротуар на Санаторной улице

На благоустройство тротуара было выделено более семи миллионов
Анастасия НУРАДИЛОВА
Ремонт организован в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Ремонт организован в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске на Санаторной улице обустроили тротуар. Там появилась пешеходная дорожка из асфальта длиной 560 метров. Ремонт организован в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

- Решение о ремонте тротуара было принято из-за огромного количества обращений граждан. На благоустройство выделено более семи миллионов рублей, - отметил Олег Дворянинов, заместитель начальника отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства.

Подрядчику осталось установить ограждения на тротуаре. Но уже сейчас хабаровчанам стало проще добираться до автобусных остановок.