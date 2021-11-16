В Хабаровском крае увеличилось число смертей в пожарах

Возгорания в жилье составляют 20% от количества всех пожаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае люди стали чаще гибнуть из-за пожаров, несмотря на то, что количество возгораний уменьшилось.

- За этот год случилось 6900 пожаров. В прошлом году за такой же период было 7300 возгораний. Тогда погибли 72 человека. В этом году огонь унес жизни 81 человека, 5 из них – дети. Смертность в пожарах выросла на 11%, - сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Возгорания в жилье составляют 20% от количества всех пожаров. Часто пожары случаются в частном секторе.

- Причины традиционны. Во-первых, нарушение правил использования электроприборов. На втором месте по частоте – неосторожное обращение с огнем. Также, часто пожары случаются из-за нарушения правил обращения с печью, - пояснил Николай Гасендыч, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Также, он отметил, что уберечь себя от пожара жители Хабаровского края могут с помощью использования автономного пожарного извещателя, который звуковым сигналом оповещает об опасности.