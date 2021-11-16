Пробки в Хабаровске: стоят Ленина, Шевчука, Карла Маркса Фото: Иван МАКЕЕВ

Вечером на улицах города, как всегда, образовались пробки. Уставшие на работе хабаровчане вынуждены подолгу добираться до дома.

Пробка на Павла Морозова начинается заранее. Машины стоят на Пионерской и Шевчука.

Длинный затор образовался и на Оборонной улице. Там хабаровчанам придется постоять от Ремесленной до Краснореченской, на которой также образовалась пробка. Она начинается на развязке и продолжается по улице 65-летия Победы.

По Волочаевской столпотворение машин начинается в районе травмпункта и заканчивается на пересечении с Ленина, которая также стоит в сторону Ленинградской улицы.

Одна из главных улиц города, Карла Маркса, стоит в сторону развязки в районе ТЦ «Магазины радости».

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