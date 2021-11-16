15 семей посоревнуются в конкурсе «Семья Хабаровского края» Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае выберут лучшие семьи. Ежегодный конкурс «Семья Хабаровского края» проходит в заочном формате.

В конкурсе примут участие 15 семей. Они посоревнуются в номинациях «Творческий альянс», «Педагогический альянс», «Спортивный альянс», «Медицинский альянс», «Лучшая приемная семья».

- Поучаствовать в конкурсе могут семьи, которые достойно воспитывают детей и сохраняют семейные традиции. Обязательным условием приема заявки является то, что семья еще не участвовала в краевых и российских конкурсах, - пояснила Наталья Гребенюк, начальник главного управления социального развития губернатора и правительства Хабаровского края.

Интрига о том, какая семья станет победителем, решится 18 ноября. Победители каждой номинации получат дипломы губернатора и денежную премию – 30 тысяч рублей.

Напомним, конкурс «Семья Хабаровского края» проводится уже 12 лет. Первое соревнование семей состоялось в 2009 году.

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