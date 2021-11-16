Темпы ввода жилья увеличились в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году в Хабаровском крае ввели в эксплуатацию в полтора раза больше жилья, чем в прошлом году. В регионе подведены итоги нацпроекта «Жилье и городская среда».

- В этом году к эксплуатации подготовлено 193,7 тысячи квадратных метров. 139,8 тысяч из них – в 27 многоквартирных домах. Также, застройщики сдали 53,9 тысяч квадратных метров в индивидуальных домах, - рассказали в пресс-службе правительства края.

В последних построенных домах, расположенных в микрорайоне «Березки» сейчас продаются квартиры. Цена за квадратный метр ниже средней в новостройках по Хабаровску - 90 тысяч рублей. Средняя цена составляет 100 тысяч.

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