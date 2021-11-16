Погода в Хабаровске 17 ноября 2021: -3 градуса днем и без осадков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

17 ноября в Хабаровске осадков не ожидается. В светлое время суток столбики термометров будут показывать от -3 до -1 градуса, ночью опустятся до отметки в -11 градусов. Скорость западного ветра составит 6-13 метров в секунду.

На юге края без осадков. Днем ожидается от -2 до +3 градусов. Ночью - от -14 до -9. Скорость юго-западного ветра составит до 12 метров в секунду.

В центральных районах также осадков не ожидается. В течение дня столбики термометров покажут от -8 до +3 градусов. Ночью похолодает до -27. Ветер будет дуть со скоростью 2-13 метров в секунду.

На севере региона возможен небольшой снег. Днем будет от -8 до 0 градусов. Ночью - от -26 до -8. Ветер различных направлений будет дуть со скоростью от 2 до 13 метров в секунду с порывами до 20 метров.

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