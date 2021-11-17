От коронавируса в Хабаровском крае скончались еще семь человек
Фото: Светлана Макеева
Число зараженных коронавирусом в Хабаровском крае остается стабильно высоким. За минувшие сутки наличие инфекции подтвердилось у 525 человек.
Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 283, в Комсомольске - 90, в Хабаровском районе - 49, в Амурском - 29, в Солнечном - 25, в Ульчском - 16, в Лазо - 15, в Вяземском - 10. Единичные случаи заражения также встречаются на остальной территории.
- Выздоровели 297 жителей края, 40 находятся в тяжелом состоянии, 30 подключены к аппаратам ИВЛ. Семеро скончались, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2567 коек для ковид-больных. Свободны 272.
КОНКРЕТНО
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 102 035 случаев коронавируса;
90 545 человек выздоровели;
10 518 находятся на лечении (2295 в стационаре, амбулаторно 8223);
Скончалось 972 человека.
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