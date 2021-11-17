На севере Хабаровского края от ковида привились свыше 80% жителей
Фото: Олег ЗОЛОТО
От 80 до 100 процентов жителей северных районов Хабаровского края поставили прививки от ковида. Об этом сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Светлана Лосева, пишет ТАСС.
- Самые высокие уровни вакцинации достигнуты в северных районах края - Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском и Охотском. Там привито от 80 до 100% взрослого населения, - отметила Лосева.
Также она добавила, что высокие темпы вакцинации наблюдаются и в районах, наиболее сильно пострадавших от паводка.
Напомним, что согласно новому распоряжению краевых властей, привиться необходимо 80% населения региона. В основном это люди, работающие в сфере обслуживания, где наиболее активно приходится поддерживать социальные контакты.
Ранее полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил о низких темпах вакцинации населения в Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Он отметил, что если проблема не будет решена, то ее вынесут для обсуждения на президентском уровне.
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