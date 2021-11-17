На севере Хабаровского края от ковида привились свыше 80% жителей Фото: Олег ЗОЛОТО

От 80 до 100 процентов жителей северных районов Хабаровского края поставили прививки от ковида. Об этом сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Светлана Лосева, пишет ТАСС.

- Самые высокие уровни вакцинации достигнуты в северных районах края - Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском и Охотском. Там привито от 80 до 100% взрослого населения, - отметила Лосева.

Также она добавила, что высокие темпы вакцинации наблюдаются и в районах, наиболее сильно пострадавших от паводка.

Напомним, что согласно новому распоряжению краевых властей, привиться необходимо 80% населения региона. В основном это люди, работающие в сфере обслуживания, где наиболее активно приходится поддерживать социальные контакты.

Ранее полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил о низких темпах вакцинации населения в Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Он отметил, что если проблема не будет решена, то ее вынесут для обсуждения на президентском уровне.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.