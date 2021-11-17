Женщина за рулем иномарки сбила ребенка в Хабаровске
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
В Хабаровске на дороге пострадал очередной пешеход. На этот раз - тринадцатилетняя девочка. О ДТП сообщили в городской ГИБДД.
- 16 ноября в 13:30 водитель Toyota Rav 4 на улице Руднева допустила наезд на пешехода. Девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали в ведомстве.
Прибывшие на место врачи приняли решение о госпитализации подростка. Женщина за рулем авто согласилась пройти медосвидетельствование. Экспертиза показала, что она была трезва в момент ДТП.
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