Женщина за рулем иномарки сбила ребенка в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске на дороге пострадал очередной пешеход. На этот раз - тринадцатилетняя девочка. О ДТП сообщили в городской ГИБДД.

- 16 ноября в 13:30 водитель Toyota Rav 4 на улице Руднева допустила наезд на пешехода. Девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали в ведомстве.

Прибывшие на место врачи приняли решение о госпитализации подростка. Женщина за рулем авто согласилась пройти медосвидетельствование. Экспертиза показала, что она была трезва в момент ДТП.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.