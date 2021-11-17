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Происшествия17 ноября 2021 1:22

Женщина за рулем иномарки сбила ребенка в Хабаровске

Девочка переходила дорогу по пешеходному переходу
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
Женщина за рулем иномарки сбила ребенка в Хабаровске

Женщина за рулем иномарки сбила ребенка в Хабаровске

Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске на дороге пострадал очередной пешеход. На этот раз - тринадцатилетняя девочка. О ДТП сообщили в городской ГИБДД.

- 16 ноября в 13:30 водитель Toyota Rav 4 на улице Руднева допустила наезд на пешехода. Девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали в ведомстве.

Прибывшие на место врачи приняли решение о госпитализации подростка. Женщина за рулем авто согласилась пройти медосвидетельствование. Экспертиза показала, что она была трезва в момент ДТП.

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