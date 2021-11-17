Перед рабочими в Хабаровском крае погасили долг в 3,5 миллиона рублей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Хабаровском крае перед рабочими одной из местных коммунальных компаний погасили долги по зарплате. В общей сложности, 61 сотрудник получил 3,5 миллиона рублей, сообщает региональная прокуратура.

- В результате прокурорского реагирования задолженность перед работниками ресурсоснабжающей организации, действующей на территории рабочего поселка Лазарев, погашена в полном объеме. За допущенные нарушения закона в отношении компании и ее директора прокурором возбуждены дела об административном правонарушении, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Управленцу грозит ответственность за невыплату зарплаты. Дело будет рассмотрено в краевой госинспекции труда.

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