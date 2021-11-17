Внедорожник насмерть сбил коня под Биробиджаном Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Еврейской автономной области внедорожник насмерть сбил коня. Как сообщили в региональном ГИБДД, животное погибло на месте от полученных травм.

Как стало известно, в момент аварии местный фермер неподалеку пас скот. Один из коней вышел на трассу, по которой на большой скорости ехала иномарка. Водитель не успел затормозить и на полном ходу сбил животное.

Конь от полученных травм скончался на месте. Водитель машины не пострадал. Автомобиль получил механические повреждения.

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