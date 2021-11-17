Внедорожник насмерть сбил коня под Биробиджаном
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
В Еврейской автономной области внедорожник насмерть сбил коня. Как сообщили в региональном ГИБДД, животное погибло на месте от полученных травм.
Как стало известно, в момент аварии местный фермер неподалеку пас скот. Один из коней вышел на трассу, по которой на большой скорости ехала иномарка. Водитель не успел затормозить и на полном ходу сбил животное.
Конь от полученных травм скончался на месте. Водитель машины не пострадал. Автомобиль получил механические повреждения.
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