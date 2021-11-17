Больше 150 жителей Хабаровского края воспользовались речным транспортом в 2021 году
Фото: Правительство Хабаровского края
Паводок в Хабаровском крае в 2021 году стал причиной снижения пассажиропотока на речном транспорте. Он уменьшился на 12%, сообщили в правительстве региона.
Наиболее напряженным для отрасли периодом стали 30 календарных дней с 14 августа по 14 сентября. В это время из-за большой воды не ходили теплоходы.
– Всего за навигацию от Речного вокзала до пос. Уссурийский, СНТ «Дубки» и остановки Садовая-1 было перевезено 59 тысяч человек. А услугами прогулочных рейсов по Амуру смогли воспользоваться свыше 42 тысяч жителей края и гостей регионального центра, – уточнили в краевом министерстве транспорта..
Всего около 154 тысяч человек воспользовались речным транспортом.
На сегодняшний день в Хабаровском крае действует 11 речных пассажирских маршрутов, из которых 8 региональных включены в перечень субсидируемых как социально значимые. Предприятиям-перевозчикам в качестве поддержки компенсируют часть расходов.
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