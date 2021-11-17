В ЕАО вор украл у священника рясу, крест и икону Фото: Олег ЗОЛОТО

У священника из небольшого храма в ЕАО украли самое ценное: рясу, крест и икону. Вор выбил в окно, проник в храм и забрал столь ценные для служителя предметы, сообщили в региональной полиции.

Прибывшие на место полицейские в скором времени грабителя нашли, но тот так и не смог нормально объяснить, для чего ему понадобилось церковное имущество. Более того, он даже не соображал, что именно он ворует.

— С его слов, он выпивал со знакомыми, затем пошел домой. Проходя мимо храма, разбил стекло и похитил оттуда какие-то вещи. Похищенное спрятал, но не помнит где, так как находился в тот момент в состоянии сильного алкогольного опьянения. Зачем он это сделал, мужчина объяснить не смог. Также он пояснил, что раскаивается в содеянном и готов возместить причиненный ущерб, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что похищенную икону вскоре нашел местный житель. остальные предметы разыскиваются.

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