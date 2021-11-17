В Вяземском районе подвели итоги реализации проектов ТОС

Итоги проектов территориальных общественных самоуправлений подведены в Вяземском районе Фото: Правительство Хабаровского края

Итоги проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС) подведены в Вяземском районе. На их реализацию было выделено около 1,5 миллиона рублей.

- В рамках ТОС в селе Капитоновка установили уличное освещение, в селе Дормидонтовка появилась детская площадка, в Шереметьево оборудовали уличные тренажеры, а в Вяземском установили спортплощадку, - рассказали в пресс-службе правительства края.

В следующем году в конкурсе проектов примут участие 42 вяземских ТОС. Они предложат 69 инициатив.

- По решению Михаила Дегтярева, увеличен бюджет конкурса до 200 миллионов. Доля софинансирования самих жителей снижена на 10%. Из внебюджетных источников, местного и краевого бюджетов будет выделено не менее 40 миллионов рублей, - отметила Ирина Подлипенцева, замглавы администрации Вяземского района.