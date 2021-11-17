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Общество17 ноября 2021 6:24

Молодежи Хабаровского края помогут самореализоваться

30 ноября в краевой столице обсудят социально-экономическое развитие региона
Анастасия НУРАДИЛОВА
Стратегию по социально-экономическому развитию региона рассмотрят 30 ноября

Стратегию по социально-экономическому развитию региона рассмотрят 30 ноября

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае молодежи помогут самореализоваться. Стратегию по социально-экономическому развитию региона рассмотрят 30 ноября. Инициатива обсудить перспективы для молодежи поступила от Министерства РФ по развитию ДВ и Арктики и правительства края.

В обсуждениях поучаствуют эксперты и специалисты Минвостокразвития, Федерального агентства по делам молодежи, правительства края, АНО «Россия - страна возможностей», АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». К участию приглашается также молодежь Хабаровского края.

- Участники дискуссии обсудят появление в крае «Мастерской управления «Амур», предложат и продумают тематику молодежных форумов следующего года, поговорят о будущем молодежного предпринимательства, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Зарегистрироваться можно до 26 ноября.