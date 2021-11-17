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Общество17 ноября 2021 6:39

В Хабаровске появится памятный камень в честь воинов-дальневосточников

Камень изготовил хабаровчанин, его инициативу установить памятный знак поддержали ветераны
Анастасия НУРАДИЛОВА
В краевой столице установят памятный камень в честь 78-ой стрелковой дивизии

В краевой столице установят памятный камень в честь 78-ой стрелковой дивизии

Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице установят памятный камень в честь 78 гвардейской дивизии. С такой инициативой выступил житель Хабаровска Александр Шуваев. Его поддержали представители городского совета ветеранов.

- Хабаровчанин сам создал этот камень. Памятный знак установят на железнодорожной станции Красная Речка, - рассказали в пресс-службе краевой администрации.

Воины-дальневосточники 78 стрелковой дивизии принимали участие в сложных военных операциях, совершали подвиги, оказывали сопротивление немецким войскам. Во время войны они освободили несколько населенных пунктов, в том числе город Истру.

Торжественное открытие памятника состоится 20 ноября в 10:30.