В Хабаровском крае работникам два года не платили зарплату

Без заработанных денег остались четыре работника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровском крае работникам не выплачивают зарплату. ООО «Президент Нева» Энергетический центр» является банкротом.

Без заработанных денег остались четыре работника. С 2017 по 2019 год работодатель задолжал им в общей сложности 918 тысяч рублей. Гендиректор филиала «Приморский» игнорировал выплату зарплат и направлял деньги на текущую работу организации.

На нарушение трудовых прав работников обратила внимание прокуратура Хабаровского края.

- Возбуждено уголовное дело по второй части статьи 145.1 УК РФ - «Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев». Прокуратура проводит следственные действия, - пояснили в надзорном ведомстве.