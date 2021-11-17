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Происшествия17 ноября 2021 6:56

В Хабаровском крае работникам два года не платили зарплату

Делом о нарушении работодателем трудовых прав сотрудников занимается прокуратура
Анастасия НУРАДИЛОВА
Без заработанных денег остались четыре работника

Без заработанных денег остались четыре работника

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровском крае работникам не выплачивают зарплату. ООО «Президент Нева» Энергетический центр» является банкротом.

Без заработанных денег остались четыре работника. С 2017 по 2019 год работодатель задолжал им в общей сложности 918 тысяч рублей. Гендиректор филиала «Приморский» игнорировал выплату зарплат и направлял деньги на текущую работу организации.

На нарушение трудовых прав работников обратила внимание прокуратура Хабаровского края.

- Возбуждено уголовное дело по второй части статьи 145.1 УК РФ - «Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев». Прокуратура проводит следственные действия, - пояснили в надзорном ведомстве.