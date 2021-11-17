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Общество17 ноября 2021 7:20

В Хабаровске органы местного самоуправления и вузы заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве

Соответствующий документ подписали ректоры шести вузов
Анастасия НУРАДИЛОВА
Администрация краевой столицы, Общественная палата и вузы заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве

Администрация краевой столицы, Общественная палата и вузы заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве

Фото: Администрация Хабаровска

Администрация краевой столицы, Общественная палата и вузы заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве.

Соответствующий документ был подписан главой города Сергеем Кравчуком, председателем Общественной палаты Сергеем Галицыным, а также руководителями вузов Хабаровска. Целью трехстороннего соглашения является объединение науки, образования и органов местного самоуправления.

- Учащиеся вузов уже участвуют в различных проектах. Например, студенты направлений архитектуры и дизайна создают проекты по благоустройству города, - пояснил Сергей Кравчук.

Документ подписали ректоры шести вузов Хабаровска.

- Соглашение необходимо для объединения сил для развития города. Нужно совместно решать экономические вопросы, - отметил Сергей Иванченко, председатель совета ректоров вузов Хабаровского края и ЕАО.