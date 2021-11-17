Губернатор Хабаровского края проверил качество жилья, которое получают дети-сироты

Михаил Дегтярев лично осмотрел, в каких условиях будут жить выпускники детских домов. Фото: правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края оценил готовность многоквартирного дома, расположенного в ЖК «Березки». В долевом строительстве жилого комплекса приняло участие краевое правительство. За счет средств регионального бюджета здесь было построено 45 квартир, предназначенных для сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей. Ключи от новых квартир новоселы получат уже в декабре.

Стоит заметить, что для главы региона проблема обеспеченности детей-сирот жильем всегда была одной из приоритетных. Сейчас этот вопрос сдвинулся с мертвой точки. Ситуация улучшилась во многом благодаря тому, что глава региона большое внимание уделяет строительной сфере.

- Сегодня в списке на жилье свыше 5300 детей-сирот, проживающих в крае. До конца года планируем решить этот вопрос для 255 из них. Так, новоселье справили уже 104 человека, а остальные сделают это уже в декабре, - отметил Михаил Дегтярев.

Именно при Михаиле Дегтяреве впервые начал применяться механизм денежных компенсаций, позволяющий детям-сиротам получить из бюджета целевую субсидию и самостоятельно приобрести на нее жилье. Кроме того, по инициативе главы региона был снижен возраст для претендентов на такую субсидию.

- Напомню, что такой вариант помощи мы начали применять с этого года. Кому-то будет приобретено жилое помещение на вторичном рынке, а 105 человек заедут в новые дома. Один из них - многоквартирный дом в ЖК «Березки», - объяснил Михаил Дегтярев.

Свои жилищные условия смогут улучшить не только дети-сироты из Хабаровска. В настоящее время идет возведение жилого дома в поселке Хурба, расположенного в Комсомольском районе. Там выпускники детских домов смогут получить 30 квартир. Объект планируется сдать уже в 2022-м году. Кроме того, еще 30 квартир новоселы из числа детей-сирот получат в селе Лермонтовка Бикинского района. Дом планируют сдать до конца нынешнего года.