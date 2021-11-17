Россельхозбанк проведет большую распродажу товаров на сельскохозяйственном маркетплейсе Свое Фермерство. Фото: АО «Россельхозбанк».

Пользователям площадки и посетителям крупнейшего сельскохозяйственного маркетплейса Свое Фермерство доступны несколько тысяч акционных предложений в десятках категорий.

К черной пятнице каждый третий продавец платформы установил скидки на свою продукцию. В категории «Сельхозтехника» представлены более 100 предложений со скидками до 18%. Такую популярную модель трактора как «Кировец» К-742М производства Петербургского Тракторного Завода от поставщика ООО ПТЦ «Кировец-Уфа» можно приобрести с дисконтом 5%. Аналогичная скидка распространяется и на не менее известный трактор МТЗ «Беларус» - 82.1. Поставщик ООО «БДТ-АГРО» установил скидки до 12% на почвообрабатывающее оборудование - бороны, а также скидку 18% на культиваторы для предпосевной обработки почвы.

В категории «Семена» представлено более 300 товаров со скидками. Посетителям маркетплейса со значительным дисконтом доступны семена подсолнечника, сои, горчицы, рапса, ячменя, ржи, пшеницы, а также овощей. Свои лучшие селекционные достижения представили отечественные НИИ, а также сельскохозяйственные кооперативы, крестьянские фермерские хозяйства и другие сельхозпредприятия. Максимальный размер скидки на товары данной категории составляет 40%.

В категории «Средства защиты растений» представлено более 400 товаров со скидками. Каждый четвертый товар в этом разделе доступен пользователям маркетплейса «Свое Фермерство» с дисконтом. Так, продукцию поставщика ООО «ФЭС-Агро» в период распродаж можно приобрести с дисконтом до 15%, а на некоторые товарные позиции ООО «ШАНС-ТРЕЙД» действует скидка до 45%.

В число лидеров по количеству скидок также вошли такие категории как зерно, удобрения, корма, сельскохозяйственные животные. Всего же на площадке представлено более 10 тысяч предложений со скидками, и их количество увеличивается каждый день.

- Первую масштабную распродажу на «Свое Фермерство» мы провели год назад. Участниками черной пятницы 2020 года стали лидеры сельскохозяйственного машиностроения, выставившие на маркетплейсе популярные модели тракторов со скидками. В этом году мы пошли дальше и пригласили к участию в черной пятнице поставщиков маркетплейса во всех товарных категориях. Период распродаж - это прекрасная возможность для пользователей маркетплейса приобрести действительно нужные товары для сельского хозяйства со значительным дисконтом, а отсутствие комиссий со стороны маркетплейса и возможность заключить сделку напрямую с поставщиком сделают процесс покупки еще проще, - отметила Елена Батурова, руководитель центра финансовых технологий «Россельхозбанка».

Быстро найти товары со скидками в нужной категории пользователям маркетплейса позволит удобный фильтр «скидка», а также специальный значок «черная пятница», установленный на акционных товарах. Некоторые скидочные предложения попадут также и на главную страницу маркетплейса.

Маркетплейс «Свое Фермерство» был запущен год назад, и за этот период на площадке стали доступны сотни тысяч товаров в 17 востребованных категориях: сельхозтехника, семена, удобрения, средства защиты растений, агрохимия, ГСМ и другие. Более шести тысяч поставщиков и производителей продукции для сельского хозяйства представляют свои товары на маркетплейсе «Свое Фермерство».