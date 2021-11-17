Пробки в Хабаровске: движение затруднено на Калараша, Шевчука и Оборонной

Сервис Яндекс.Пробки оценивает дорожную ситуацию на пять баллов
Фото: Евгения ГУСЕВА
Ежедневные вечерние пробки продолжают мучить хабаровчан.
Вечером 17 ноября недлинная пробка образовалась по улице Калараша в сторону Красноречеснкой. На ней также образовался затор. Он начинается на пересечении с Трубным переулком и длится в сторону развязки. Там пробка продолжается по улице 65-летия Победы.
Придется набраться терпения тем хабаровчанам, чей маршрут домой проложен через улицу Шевчука. Там пробка медленно продвигается в сторону Павла Морозова.
Небольшой затор образовался на Оборонной улице в районе Колледжа отраслевых технологий.
Пробка на Волочаевской начинается в районе травмпункта и завершается на пересечении с улицей Ленина.