Пробки в Хабаровске: движение затруднено на Калараша, Шевчука и Оборонной

Сервис Яндекс.Пробки оценивает дорожную ситуацию на пять баллов Фото: Евгения ГУСЕВА

Ежедневные вечерние пробки продолжают мучить хабаровчан.

Вечером 17 ноября недлинная пробка образовалась по улице Калараша в сторону Красноречеснкой. На ней также образовался затор. Он начинается на пересечении с Трубным переулком и длится в сторону развязки. Там пробка продолжается по улице 65-летия Победы.

Придется набраться терпения тем хабаровчанам, чей маршрут домой проложен через улицу Шевчука. Там пробка медленно продвигается в сторону Павла Морозова.

Небольшой затор образовался на Оборонной улице в районе Колледжа отраслевых технологий.

Пробка на Волочаевской начинается в районе травмпункта и завершается на пересечении с улицей Ленина.