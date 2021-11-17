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Общество17 ноября 2021 8:46

В Хабаровске выросла заболеваемость внебольничной пневмонией и ОРВИ

Эпидпорог превышен на 55,9 процента
Анастасия НУРАДИЛОВА
В Хабаровске выросла заболеваемость внебольничной пневмонией и ОРВИ

В Хабаровске выросла заболеваемость внебольничной пневмонией и ОРВИ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хабаровчане все чаще болеют внебольничной пневмонией. За минувшую неделю подтвердились 703 таких случая.

Чаще всего болеют люди, чей возраст составляет более 64 лет. Из 703 человек, у кого обнаружена внебольничная пневмония, госпитализировано 560 жителей Хабаровска.

Также в краевой столице увеличилось число пациентов с признаками ОРВИ.

- На прошлой неделе в медучреждения обратились 5113 хабаровчан с симптомами ОРВИ. Большинство из них старше 15 лет. Заболеваемость превысила эпидпорог на 55,9%, - рассказали в краевой администрации.