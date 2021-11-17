Для жителей Хабаровского края старше 60 лет вакцинация стала обязательной Фото: Алексей БУЛАТОВ

В краевой столице состоялось заседание оперативного штаба по профилактике распространения COVID-19. Там было принято решение об обязательной вакцинации жителей края, чей возраст составляет более 60 лет.

- Уровень заболеваемости коронавирусом превысил эпидпорог на 67%. Очень часто болеют пожилые люди старше 65 лет. Принято решение об обязательной вакцинации жителей края старше 60 лет в течение ближайших двух недель, - прокомментировали решение в пресс-службе правительства края.

Напомним, с начала пандемии в Хабаровском крае зарегистрировано 102 035 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.