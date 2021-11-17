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Здоровье17 ноября 2021 10:17

Для жителей Хабаровского края старше 60 лет вакцинация стала обязательной

Решение принято на очередном заседании оперативного штаба
Анастасия НУРАДИЛОВА
Для жителей Хабаровского края старше 60 лет вакцинация стала обязательной

Для жителей Хабаровского края старше 60 лет вакцинация стала обязательной

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В краевой столице состоялось заседание оперативного штаба по профилактике распространения COVID-19. Там было принято решение об обязательной вакцинации жителей края, чей возраст составляет более 60 лет.

- Уровень заболеваемости коронавирусом превысил эпидпорог на 67%. Очень часто болеют пожилые люди старше 65 лет. Принято решение об обязательной вакцинации жителей края старше 60 лет в течение ближайших двух недель, - прокомментировали решение в пресс-службе правительства края.

Напомним, с начала пандемии в Хабаровском крае зарегистрировано 102 035 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.