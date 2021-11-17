Южный ветер принес небольшое потепление в Хабаровск
Фото: Светлана Макеева
Южный ветер принес небольшое потепление в Хабаровск: днем столбики термометров преодолеют отметку в 0 градусов и устремятся к значению в +2 градуса. Ночью температура воздуха опустится до отметки в -8 градусов. Ожидается небольшой снег. Скорость южного ветра составит 5-10 метров в секунду.
На юге края пройдет мокрый снег, возможна гололедица. Днем ожидается от -6 до +1 градуса. Ночью - от -10 до -5. Скорость южного ветра составит до 13 метров в секунду.
В центральных районах также возможен мокрый снег и гололед. В течение дня столбики термометров покажут от -6 до +5 градусов. Ночью похолодает до -17. Ветер будет дуть со скоростью 4-11 метров в секунду.
На севере региона возможен небольшой снег. Днем будет от -8 до -1 градуса. Ночью - от -21 до -6. Ветер будет дуть со скоростью от 3 до 13 метров в секунду с порывами до 20 метров.
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