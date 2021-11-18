Распространение ковида в Хабаровском крае демонстрирует рекордную скорость Фото: Лада ДУДАРОВА

Число зараженных коронавирусом в Хабаровском крае остается стабильно высоким. За минувшие сутки наличие инфекции подтвердилось у 548 человек.

Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 247, в Комсомольске - 86, в районе имени Лазо - 60, в Вяземском - 47, в Хабаровском районе - 32, в Солнечном - 31, в Бикинском - 14, в Амурском и Полины Осипенко - 13. Единичные случаи заражения также встречаются на остальной территории.

- Выздоровели 302 жителя края, 31 находится в тяжелом состоянии, 22 подключены к аппаратам ИВЛ. Пятеро скончались, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2567 коек для ковид-больных. Свободны 276.

КОНКРЕТНО

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 102 583 случая коронавируса;

90 847 человек выздоровели;

10 799 находятся на лечении (2291 в стационаре, амбулаторно 8508);

Скончалось 977 человек.

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